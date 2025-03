La FIA ha pubblicato la griglia provvisoria di partenza per la Sprint, parte del weekend del Gran Premio di F1 della Cina.

Le qualifiche hanno regalato diversi colpi di scena, anche se alcuni piloti sono poi stati convocati dai commissari. Almeno, la prima fila resta invariata dopo la decisione della FIA sull’indagine riguardante la Ferrari.

Lewis Hamilton scatterà dalla pole position, affiancato da Max Verstappen in P2. Oscar Piastri e Charles Leclerc occuperanno la seconda fila, mentre George Russell e Lando Norris partiranno rispettivamente in quinta e sesta posizione.

A completare la top ten troviamo Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Alex Albon e Lance Stroll. In sesta fila ci sono Fernando Alonso e Oliver Bearman, seguiti da Carlos Sainz e Gabriel Bortoleto.

Più indietro partiranno Isack Hadjar, Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg e Liam Lawson. Per quest’ultimo sarà una vera impresa cercare di risalire fino alla top 8 e conquistare punti nella Sprint.

Cosa è successo nella qualifica per la Sprint del GP della Cina?

Max Verstappen ha chiuso secondo a soli 0.018 secondi, seguito da Oscar Piastri, Charles Leclerc e George Russell. Gli altri piloti in Top 10 sono stati: Lando Norris, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Lance Stroll.

In SQ2 abbiamo visto una situazione particolare con l'eliminazione di Fernando Alonso e Carlos Sainz, ancora in difficoltà con le rispettive vetture. Entrambi sono stati battuti dai loro compagni di squadra. Insieme a loro sono usciti anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

In SQ1 si conferma invece Liam Lawson come la più grande delusione tra i rookie arrivati in F1 nel 2025. L'ultimo posto in classifica per la Sprint Race del GP di Cina 2025 è toccato proprio a lui. Eliminati con lui anche Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Jack Doohan.

Ecco il risultato completo della qualifica per la Sprint Race verso il Gran Premio della Cina, tappa del Mondiale di Formula 1 2025:

Qualifica per la Sprint del GP della Cina

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Lando Norris 7 Kimi Antonelli 8 Yuki Tsunoda 9 Alexander Albon 10 Lance Stroll 11 Fernando Alonso 12 Oliver Bearman 13 Carlos Sainz 14 Gabriel Bortoleto 15 Isack Hadjar 16 Jack Doohan 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Nico Hulkenberg 20 Liam Lawson

