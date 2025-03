Lewis Hamilton conquista la pole position per la Sprint Race del Gran Premio di Cina 2025, sorprendendo tutti e mettendosi davanti alle velocissime McLaren in qualifica.

Il sette volte campione del mondo ha tirato fuori il giro perfetto, fermando il cronometro sull’1:30.849 e piazzandosi davanti a Max Verstappen per soli 18 millesimi.

Terzo tempo per Oscar Piastri, seguito da Charles Leclerc e George Russell. Completano la Top 10: Lando Norris, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Alexander Albon e Lance Stroll.

Nella SQ2, colpo di scena con l’eliminazione di Fernando Alonso e Carlos Sainz, entrambi ancora alle prese con problemi tecnici. Curiosamente, sono stati battuti dai rispettivi compagni di squadra. Fuori anche Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar.

In SQ1, continua il momento nero per Liam Lawson, che si conferma la delusione tra i rookie del 2025. Il pilota Red Bull è stato il più lento e ha chiuso in ultima posizione. Eliminati con lui anche Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly e Jack Doohan.

Qualifica Sprint Race GP di Cina 2025

Ecco il risultato delle qualifiche per la Sprint Race in vista del Gran Premio di Cina, tappa del Mondiale di Formula 1 2025.

Qualifiche Sprint GP Cina 2025

Posizione Pilota 1 Lewis Hamilton 2 Max Verstappen 3 Oscar Piastri 4 Charles Leclerc 5 George Russell 6 Lando Norris 7 Kimi Antonelli 8 Yuki Tsunoda 9 Alexander Albon 10 Lance Stroll 11 Fernando Alonso 12 Oliver Bearman 13 Carlos Sainz 14 Gabriel Bortoleto 15 Isack Hadjar 16 Jack Doohan 17 Pierre Gasly 18 Esteban Ocon 19 Nico Hülkenberg 20 Liam Lawson

Correlato: Il GP della Cina sarà CHIAVE per la stagione della Ferrari

Cosa è successo nelle FP1 del GP di Cina 2025?

Dopo il weekend difficile in Australia, la Ferrari risponde presente e mostra segnali di ripresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Cina.

A prendersi il miglior tempo è stato Lando Norris, che ha girato in 1:31.504, staccando di 0.454 secondi Charles Leclerc, ottimo secondo con la Ferrari.

Subito dietro si sono piazzati gli altri piloti di McLaren e Ferrari, con Oscar Piastri terzo e Lewis Hamilton quarto. A completare la top 10 di questa FP1 in vista del GP di Cina troviamo: George Russell, Nico Hülkenberg, Alexander Albon, Fernando Alonso, Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda.

Carlos Sainz non ha montato gomme soft nei minuti finali e ha chiuso solo 15°. Max Verstappen, pur mostrando un buon passo, non è riuscito a completare un giro veloce e ha terminato 16°.

Qui trovi la classifica completa delle FP1 del GP di Cina 2025.

FP1 GP Cina 2025

FP1 – GP Cina 2025

Posizione Pilota 1 Lando Norris 2 Charles Leclerc 3 Oscar Piastri 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Nico Hülkenberg 7 Alexander Albon 8 Fernando Alonso 9 Kimi Antonelli 10 Yuki Tsunoda 11 Oliver Bearman 12 Lance Stroll 13 Esteban Ocon 14 Pierre Gasly 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Isack Hadjar 18 Liam Lawson 19 Gabriel Bortoleto 20 Jack Doohan

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato