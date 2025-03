Il GP della Cina sarà CHIAVE per la stagione della Ferrari

Il Gran Premio di Cina 2025 potrebbe rivelarsi un momento chiave per il resto della stagione della Ferrari.

Secondo quanto riportato da The Race, il team di Maranello proverà a risolvere in Cina alcune incognite emerse dopo il deludente weekend in Australia: "Uno dei principali fattori della scarsa competitività della SF-25 a Melbourne sembra essere il presunto aumento dell’altezza da terra della vettura tra venerdì e sabato.”

"Sebbene non ci siano prove concrete che la SF-25 abbia sofferto di porpoising a Melbourne, la decisione di alzare il fondo lascia intendere delle preoccupazioni legate al rispetto delle normative FIA.

"A Shanghai, dove l’asfalto è molto più liscio, la Ferrari vorrà capire se questi interventi siano stati una necessità momentanea o se invece la monoposto soffre di una sensibilità più profonda ai cambiamenti di assetto.

"Il Gran Premio di Cina potrebbe fornire indizi cruciali sulla reale competitività della SF-25 e sulla sua capacità di lottare al vertice, oppure confermare che le difficoltà di inizio stagione siano il segnale di una battaglia più lunga per rimanere in lotta”, hanno commentato gli esperti.

Come sta andando il Campionato Piloti dopo il GP di Australia 2025?

Il Gran Premio d’Australia ha regalato una delle gare più caotiche degli ultimi anni, mettendo fine al dominio di Max Verstappen come leader del Campionato Piloti.

Lando Norris è il nuovo leader del Campionato Piloti di F1 in questo inizio di stagione 2025, dopo una gara difficilissima sul tracciato di Albert Park.

I piloti spagnoli hanno vissuto un incubo a Melbourne, poiché entrambi sono stati costretti al ritiro. Carlos Sainz e Fernando Alonso hanno avuto incidenti che li hanno messi fuori gioco.

Anche i rookie hanno pagato caro il debutto sotto la pioggia, con i ritiri di Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson. Tuttavia, tra i debuttanti uno ha brillato su tutti: Andrea Kimi Antonelli, il pilota già soprannominato il “Nuovo Max Verstappen”, ha risposto alle aspettative chiudendo con uno straordinario quarto posto.

L’esordio di Lewis Hamilton con la Ferrari è stato complicato: per i due piloti del Cavallino Rampante il weekend si è concluso con risultati deludenti e entrambi hanno terminato nelle retrovie.

