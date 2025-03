La Ferrari ESPLODE dopo il debutto di Hamilton!

La Ferrari non ha nascosto la sua frustrazione dopo il Gran Premio d’Australia, gara che ha segnato l’esordio di Lewis Hamilton con la Rossa.

Il team principal Fred Vasseur, intervistato da AutoRacer.it, ha parlato della prima uscita del sette volte campione del mondo e ha cercato di dare fiducia in vista del prossimo appuntamento in Cina.

"Non possiamo essere soddisfatti del risultato di oggi, perché non rispecchia il vero potenziale della nostra monoposto. Come squadra, non siamo stati all’altezza. In Australia non abbiamo mostrato la vera Ferrari, in Cina ripartiremo da zero”, ha dichiarato Vasseur.

Il weekend di Charles Leclerc si è chiuso con un deludente ottavo posto, mentre Hamilton ha vissuto un debutto sottotono: ottavo in qualifica, decimo al traguardo. Un risultato che evidenzia come la Ferrari abbia ancora molto lavoro da fare per tornare al vertice.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

