Red Bull si PRENDE GIOCO del disastro di Hamilton in Australia!

Il debutto da incubo di Lewis Hamilton con Ferrari nel Gran Premio d’Australia è stato oggetto di scherno da parte del team principal di Red Bull, Christian Horner, che non ha perso l’occasione per ironizzare sui rivali in Formula 1.

Dopo la gara, Horner ha deriso la decisione della Ferrari di restare con le gomme slick, affermando davanti alla stampa che il passaggio agli pneumatici da bagnato era una scelta ovvia: "Sembrava che stessero giocando d’azzardo in modo rischioso e hanno annullato la strategia nel momento peggiore possibile.

"In realtà, non ho seguito nei dettagli il loro piano di gara, ma dal muretto era evidente l’incertezza. Bisogna sempre adattarsi a ciò che accade intorno. Quando piove a dirotto nella pit lane, è il momento ideale per montare gomme da bagnato", ha commentato con sarcasmo il boss di Red Bull.

Le condizioni variabili a Melbourne hanno costretto i team a prendere decisioni strategiche all’ultimo momento, quando la pioggia battente ha colpito Albert Park, mentre molte vetture erano ancora su gomme slick.

Ferrari ha ritardato il pit stop per Hamilton e Leclerc, mentre gli altri leader si fermavano per montare gomme da pioggia. Il risultato? Un disastro strategico: Hamilton è scivolato in decima posizione nel suo debutto con la Scuderia, mentre Leclerc ha perso terreno prezioso, chiudendo lontano dalle posizioni di vertice.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

