Ferrari pone una CHIARA ESIGENZA a Lewis Hamilton dopo l'Australia!

La Ferrari ha richiesto importanti miglioramenti interni dopo il difficile esordio di Lewis Hamilton nella stagione 2025 di Formula 1.

Il sette volte campione del mondo ha iniziato la sua avventura in rosso con grandi aspettative, debuttando ufficialmente con la Scuderia nel Gran Premio d’Australia.

Dopo la gara, il team principal Fred Vasseur ha evidenziato ai media la necessità di imparare dagli errori e migliorare in vista del Gran Premio di Cina: "È stata la nostra prima esperienza comunicando in questo modo e sappiamo che possiamo fare di meglio. La strategia è stata compromessa da problemi di comunicazione, ma abbiamo tratto lezioni importanti per correggere la rotta.

"Non è stata una gara pulita e riconosciamo che la mancanza di un'interazione efficace tra la macchina e il muretto ci ha penalizzati. Ora capiamo meglio di cosa ha bisogno Lewis e siamo determinati a migliorare. L’esperienza di questo weekend ci aiuterà a tornare più forti in Cina," ha concluso Vasseur.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

