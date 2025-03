F1 Oggi: Antonelli salvato da Russell; Tutti i programmi del GP di Cina

GPFans presenta le notizie più interessanti riguardo in data Mercoledì 19 marzo 2025, nel mondo della Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli ha raccontato come il suo compagno di squadra George Russell lo abbia aiutato a evitare un disastro nel Gran Premio d’Australia. ::: LEGGI DI PIÙ

Gli allenamenti di Formula 1 inizieranno questo giovedì per il secondo Gran Premio della stagione 2025, che si svolgerà in Cina, e per la prima gara Sprint del campionato. ::: LEGGI DI PIÙ

La Ferrari ha rivelato un'importante novità riguardante Charles Leclerc e Lewis Hamilton in vista del Gran Premio di Cina. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton sembra portare nel cuore la mancanza del suo ex-ingegnere di pista, Peter “Bono” Bonnington, durante il Gran Premio d’Australia. ::: LEGGI DI PIÙ

