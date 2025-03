Andrea Kimi Antonelli ha raccontato come il suo compagno di squadra George Russell lo abbia aiutato a evitare un disastro nel Gran Premio d’Australia.

Il pilota della Mercedes, in dichiarazioni rilasciate a RacingNews365, ha parlato del suo debutto e del supporto ricevuto da Russell: "Abbiamo tutti fatto una buona gara, anche lui. È stato molto difficile restare in pista per tutti.

"Per lui, salire sul podio è un grande risultato per il team ed è stato un piacere essere lì con lui. Mi ha aiutato a migliorare durante il weekend, quindi non vedo l’ora di continuare a lavorare con lui anche in futuro.

"Le condizioni erano davvero complicate. Ho fatto anche un testacoda, ma ho avuto la fortuna di farlo in un punto dove non c’erano rischi. Ovviamente la pista era molto scivolosa, specialmente dietro la Safety Car, quando le gomme si raffreddavano moltissimo.

"Recuperare la temperatura è stato davvero difficile. Ma nel complesso, sono molto soddisfatto di come abbiamo gestito tutto”, ha concluso il giovane pilota italiano.

Correlato: Storico: Antonelli ha già superato Lewis Hamilton dopo una gara!

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP d’Australia?

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia?

Il Gran Premio d'Australia ha segnato l'inizio della stagione 2025 di Formula 1, regalando diverse sorprese nel Campionato Costruttori.

Sul circuito di Albert Park a Melbourne, nessun pilota, esperto o debuttante, ha avuto margine di errore, poiché le condizioni meteo hanno giocato un ruolo determinante, mettendo in difficoltà l'intera griglia.

Mercedes e McLaren sono stati i team che hanno sfruttato al meglio la gara, mentre Red Bull sembra destinata a una stagione da "pilota unico", visto che Liam Lawson non è riuscito nemmeno a concludere la gara.

La grande sorpresa è rappresentata da Williams con Alexander Albon e Sauber con Nico Hülkenberg, che attualmente si trovano davanti alla Ferrari in classifica, un risultato che nessuno avrebbe immaginato dopo la prima gara della stagione.

1. McLaren – 27 punti

2. Mercedes – 27 punti

3. Red Bull Racing – 18 punti

4. Williams – 10 punti

5. Aston Martin – 8 punti

6. Kick Sauber – 6 punti

7. Ferrari – 5 punti

8. Alpine – 0 punti

9. Racing Bulls – 0 punti

10. Haas – 0 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato