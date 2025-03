Lawson es EXHIBIDO tras demoledora comparación con Checo en Red Bull

Liam Lawson fracasó rotundamente en su fin de semana de debut con Red Bull y las comparaciones con Checo Pérez no se hicieron esperar y Pedro De La Rosa tuvo palabras muy claras al respecto.

Después de que se iniciara la temporada de Fórmula 1 en Australia, Red Bull tuvo a Max Verstappen acompañado por primera vez de Liam Lawson como co-equipero, supuestamente siendo un piloto que le iba a poder dar más ayuda en la parte de la parrilla que el mexicano, pero fue todo lo contrario.

El piloto neozelandés simplemente no pudo estar a la altura de lo que exigía la carrera en el circuito de Albert Park y nunca pudo estar cerca de los monoplazas de la parte delantera en una carrera en la que incluso Yuki Tsunoda con su Racing Bull llegó a estar en un momento en segundo lugar.

Todo esto se intensificó más cuando Lawson simplemente perdió el control del monoplaza para estrellarse directamente con el muro y tener que abandonar la carrera, dejando terribles sensaciones en la elección de Red Bull para su piloto de 2025.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Qué dijo Pedro De la Rosa sobre Liam Lawson y Checo Pérez?

De la Rosa, embajador de Aston Martin y ex piloto de Fórmula 1 tuvo un juicio bastante claro de la actuación de Lawson arriba del Red Bull en Australia en su primera carrera como piloto del equipo principal de las bebidas energizantes.

Lo más contundente del juicio de Pedro, no fue la mención a Lawson, sino la falta de hacerlo, destacando más las cualidades de su predecesor, danto a entender que son carencias del piloto actual de Red Bull.

"Checo Pérez es y ha sido siempre un gran piloto", dijo De la Rosa al ser preguntado en la transmisión de España sobre el rendimiento entregado por Liam Lawson en el arranque de la temporada 2025.

Con esas pocas pero contundentes y demoledoras palabras, el ex piloto de la Fórmula 1 ha dejado clara la postura de que se cometió un error en apresurar la entrada de Lawson al equipo principal, ya que no solo no está ni cerca de la calidad del piloto mexicano, sino que tampoco lo está de Yuki Tsunoda.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!