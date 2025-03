Dopo il Gran Premio d’Australia, Kimi Antonelli ha scritto una pagina importante della storia della F1 e può già vantarsi di aver battuto Lewis Hamilton.

Il giovane pilota italiano ha debuttato ufficialmente con Mercedes, affiancando George Russell, e ha chiuso il weekend con un incredibile quarto posto, alle spalle del suo nuovo compagno di squadra. Un risultato impressionante, soprattutto considerando le difficili condizioni della gara.

Dall’altro lato, Hamilton ha vissuto un esordio complicato con Ferrari dopo il suo sensazionale trasferimento nel team di Maranello. Partito dall’ottava posizione, il sette volte campione del mondo ha concluso la gara in decima posizione, due posizioni dietro a Charles Leclerc.

Mentre Hamilton ha raccolto solo un punto, Antonelli ne ha conquistati 12, diventando uno dei protagonisti assoluti del weekend e scrivendo il suo nome nella storia della Formula 1.

A soli 18 anni e 203 giorni, il talento italiano è diventato il secondo pilota più giovane della F1 a conquistare punti. L’unico ad averlo fatto prima di lui è stato Max Verstappen a 17 anni, mentre Lance Stroll, Ollie Bearman e Lando Norris completano la top 5.

Curiosamente, anche Hamilton ha dovuto aspettare fino ai 22 anni per ottenere i suoi primi punti in Formula 1. E proprio come Antonelli, ha conquistato quei punti a Melbourne, quando nel suo debutto con McLaren salì sul podio accanto a Kimi Räikkönen e Fernando Alonso.

Come sta andando il Campionato Costruttori dopo il GP d'Australia?

Il Gran Premio d'Australia ha segnato l'inizio della stagione 2025 di Formula 1, regalando diverse sorprese nel Campionato Costruttori.

Sul circuito di Albert Park a Melbourne, nessun pilota, esperto o debuttante, ha avuto margine di errore, poiché le condizioni meteo hanno giocato un ruolo determinante, mettendo in difficoltà l'intera griglia.

Mercedes e McLaren sono stati i team che hanno sfruttato al meglio la gara, mentre Red Bull sembra destinata a una stagione da "pilota unico", visto che Liam Lawson non è riuscito nemmeno a concludere la gara.

La grande sorpresa è rappresentata da Williams con Alexander Albon e Sauber con Nico Hülkenberg, che attualmente si trovano davanti alla Ferrari in classifica, un risultato che nessuno avrebbe immaginato dopo la prima gara della stagione.

1. McLaren – 27 punti

2. Mercedes – 27 punti

3. Red Bull Racing – 18 punti

4. Williams – 10 punti

5. Aston Martin – 8 punti

6. Kick Sauber – 6 punti

7. Ferrari – 5 punti

8. Alpine – 0 punti

9. Racing Bulls – 0 punti

10. Haas – 0 punti

