Il più grande ORECCHIO DI APPRENDIMENTO di Antonelli in F1

Andrea Kimi Antonelli ha dato il via alla sua prima stagione in Formula 1 con una prestazione che ha entusiasmato il weekend appena trascorso. Il pilota della Mercedes, nonostante un venerdì complicato e una qualificazione che lo ha visto partire dalla sedicesima posizione, ha dimostrato tutto il suo potenziale domenica, regalando emozioni sia a se stesso che al team.

Partito dalla sedicesima posizione a causa del posizionamento in Q1 sulla pista centrale con gomme morbide, Antonelli ha dovuto affrontare una pressione notevole fin dal primo giro. Pur commettendo un piccolo errore durante un sorpasso su Nico Hulkenberg, il giovane pilota si è rapidamente ripreso, evitando ulteriori sbagli e attenendosi in modo impeccabile alla strategia imposta dalla Mercedes. Grazie agli errori tattici di Ferrari e del team di Yuki Tsunoda, è riuscito a risalire fino al quinto posto.

Nella fase finale della gara, Antonelli ha compiuto una manovra impressionante superando Alex Albon sull’ultima rettilinea, nonostante avesse temporaneamente perso quella posizione per una partenza incerta che gli è costata cinque secondi di penalità. La protesta della Mercedes è stata accolta, restituendogli così il meritato quarto posto. Questo risultato, che ha messo in luce la sua capacità di adattamento sotto pressione, segna un inizio estremamente promettente nella sua carriera in Formula 1.

Antonelli sul Gran Premio d’Australia

In un’intervista a F1 TV, il pilota ha ricordato con orgoglio il suo primo weekend in Formula 1. Le condizioni variabili, con brevi episodi di pioggia alternati a tratti asciutti, hanno ulteriormente complicato la sfida per un esordiente in un campionato di altissimo livello. Diversamente da altri nuovi arrivati, Antonelli è rimasto concentrato e determinato, riuscendo a guadagnare fino a dodici posizioni e dimostrando una notevole capacità di adattamento in condizioni avverse.

“Sono sicuramente soddisfatto dei progressi fatti durante le sessioni di prove libere, anche se la qualificazione non è stata all’altezza delle mie aspettative. È stata un’esperienza straordinaria che mi ha permesso di imparare tanto, soprattutto su come affrontare le difficoltà della parte posteriore del campo. Ho valorizzato ogni insegnamento e, nonostante qualche imprevisto, sono contento del risultato ottenuto”, ha dichiarato Antonelli.

