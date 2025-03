Prove libere di F1 oggi: programma e canali TV per il GP di Cina 2025

Gli allenamenti di Formula 1 inizieranno questo giovedì per il secondo Gran Premio della stagione 2025, che si svolgerà in Cina, e per la prima gara Sprint del campionato.

Il circuito internazionale di Shanghai sarà la prossima tappa, dove Lewis Hamilton, ora in Ferrari, cercherà di ottenere un risultato migliore, mentre Andrea Kimi Antonelli si confermerà come una vera sensazione e Carlos Sainz parteciperà alla sua prima gara con la Williams.

Aston Martin e Fernando Alonso, invece, tenteranno di superare i disagi subiti in Australia a causa dell’eccesso di ghiaia sulla pista, che ha impedito la conclusione della gara. Qui trovi tutte le informazioni utili in vista di giovedì a Shanghai, con gli orari e i canali televisivi per America Latina, Spagna, Italia e Stati Uniti.

Pratiche libere 1 (FP1) - Venerdì 20 marzo 2025

Inizieremo presto, il prima possibile, con la prima sessione di registrazione. Ecco gli orari di partenza:

Stati Uniti (ora del Pacifico): 20:30 (Giovedì 20 marzo) Messico: 21:30 (Giovedì 20 marzo) Stati Uniti (ora centrale): 22:30 (Giovedì 20 marzo) Colombia: 22:30 (Giovedì 20 marzo) Stati Uniti (ora orientale): 23:30 (Giovedì 20 marzo) Argentina: 00:30 Spagna e Italia: 04:30

Qualifiche Sprint - Venerdì 21 marzo 2025

Stati Uniti (ora del Pacifico): 00:30 Messico: 01:30 Stati Uniti (ora centrale): 02:30 Colombia: 02:30 Stati Uniti (ora orientale): 03:30 Argentina: 04:30 Spagna e Italia: 08:30

Come seguire in diretta gli allenamenti di F1 in TV

Le seguenti emittenti hanno i diritti di F1 per trasmettere l'azione da Shanghai; controllare i palinsesti locali:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN Italia: Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

In alcuni paesi è inoltre disponibile F1TV Pro.

