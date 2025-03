Leclerc rivela l'enorme miglioramento di cui la Ferrari ha bisogno al GP di Cina

Ferrari non ha vissuto il suo giorno migliore in Australia, e ciò si è riflesso sia nelle posizioni finali che nella delusione espressa da Charles Leclerc.

L'inizio della stagione 2025 non è stato dei migliori per la Scuderia. Il pilota monegasco ha affrontato una giornata estremamente difficile al circuito di Albert Park, a Melbourne, dove le condizioni in pista si sono rivelate particolarmente complicate.

Problemi con il sistema di irrigazione e incertezze nelle curve hanno contribuito a un risultato lontano dalle aspettative per il pilota Ferrari. Dopo la gara, Leclerc ha commentato le sfide incontrate in quella corsa caotica.

Cosa ha detto Charles Leclerc dopo la gara ad Australia?

"Mi aspettavo un inizio diverso, ma siamo fortunati perché subito dopo si corre il GP di Cina", ha dichiarato.

"Non ho altro da aggiungere; sicuramente dovremo lavorare di più, dato che con questa inaugurale mi aspettavo risultati migliori. Sono deluso, ma torneremo in pista fra quattro giorni e spero di poter recuperare", ha proseguito Leclerc.

"Siamo fortunati ad avere una gara subito dopo, e da questo punto di partenza lavoreremo sodo per migliorare in futuro", ha concluso.

