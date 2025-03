F1 Oggi: Antonelli svela la sua più grande lezione; Sorprese nei campionati piloti e costruttori

GPFans ti porta le notizie più rilevanti di Lunedi 17° marzo 2025 nel mondo della Formula 1.

Il Gran Premio d'Australia ha regalato una gara di inimmaginabile caos, la più turbolenta degli ultimi anni, e ha posto fine al regno di Max Verstappen in cima alla classifica piloti.

Il Gran Premio d'Australia ha segnato l'inizio della stagione 2025 della Formula 1, regalando numerose sorprese nel campionato dei costruttori. Le condizioni variabili e le strategie audaci hanno reso questa gara spettacolare, determinando le prime dinamiche di una stagione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Il clima instabile e la tensione in pista hanno fatto sì che ogni dettaglio potesse fare la differenza, aprendo la strada a una competizione vibrante e imprevedibile.

Andrea Kimi Antonelli ha dato il via alla sua prima stagione in Formula 1 con una prestazione che ha entusiasmato il weekend appena trascorso. Il pilota della Mercedes, nonostante un venerdì complicato e una qualificazione che lo ha visto partire dalla sedicesima posizione, ha dimostrato tutto il suo potenziale domenica, regalando emozioni sia a se stesso che al team.

La FIA sta per introdurre nuove direttive tecniche volte a limitare la flessibilità degli alettoni posteriori in Formula 1, concentrandosi in particolare sul sistema mini-DRS.

