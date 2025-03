La FIA, FURIOSA dopo il GP d'Australia, apporterà modifiche a partire dal GP di Cina.

La FIA sta per introdurre nuove direttive tecniche volte a limitare la flessibilità degli alettoni posteriori in Formula 1, concentrandosi in particolare sul sistema mini-DRS.

Secondo AutoRacer.it, le modifiche mirano a migliorare il controllo delle deformazioni ed evitare pratiche che hanno compromesso la competizione durante il Gran Premio d’Australia.

Dal termine del 2024 l’ente regolatore ha tenuto sotto stretta osservazione la flessione degli alettoni, utilizzando telecamere ad alta risoluzione durante le sessioni di allenamento a Melbourne per monitorarne i movimenti, rivelando come alcune scuderie siano riuscite a eludere i test statici. Pierre Waché, della Red Bull Racing, ha confermato la persistenza del mini-DRS, aprendo la strada a normative più severe.

Correlato: L'errore della Ferrari che ha ROVINATO la qualifica di Leclerc e Hamilton!

Nuove direttive a partire dal Gran Premio di Cina

A partire dal Gran Premio di Cina verranno modificati gli articoli 3.15.17 e 3.15.12b, come riportato da Racer.it, introducendo test statici più rigorosi per il collegamento tra l’alettone posteriore e il beam wing.

La nuova regolamentazione stabilisce che la distanza tra il piano principale e l’alettone mobile non potrà superare gli 0,5 mm sotto una sollecitazione di 750 N, una riduzione significativa rispetto agli attuali 2 mm.

Sebbene la FIA non abbia indicato una scuderia in particolare, è evidente che alcune saranno maggiormente impattate da queste misure. Le nuove regole mirano a contrastare l’uso improprio della flessione degli alettoni, una pratica monitorata dal reparto tecnico da tempo, e il prossimo Gran Premio di Cina offrirà la prima occasione per osservare come le squadre si adatteranno a tali restrizioni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato