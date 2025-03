Hamilton e Ferrari pubblicano un documentario sul loro arrivo

Lewis Hamilton ha partecipato a un documentario sorprendente che svela i retroscena del suo ingresso nell’iconico team Ferrari. Il canale francese Canal+ ha realizzato un programma che ripercorre il primo incontro tra il campione sette volte vincitore e Maranello, esplorando le tradizioni uniche che Hamilton ha iniziato ad abbracciare prima della sua stagione inaugurale con la Scuderia. Attraverso immagini inedite e testimonianze esclusive, il documentario offre uno sguardo ravvicinato a un passaggio decisivo nella carriera di uno dei piloti più amati della Formula 1.

Il film, intitolato in francese 'Le Mariage Du Siècle', si inserisce nel nuovo palinsesto di Canal+ in vista della stagione 2025 di Formula 1. Il pilota britannico ha infatti sorpreso il mondo delle corse annunciando a febbraio dello scorso anno la sua partenza da Mercedes dopo 12 intensi anni, in cui ha contribuito a otto titoli costruttori e a sei dei sette campionati vinti come protagonista. Con il via della nuova campagna durante il Gran Premio d’Australia, Hamilton e il suo nuovo compagno di squadra Leclerc puntano a dare il massimo con la SF-25, desiderosi di riportare Ferrari ai vertici del campionato mondiale.

Da quando è arrivato in Ferrari, Lewis Hamilton mostra buonumore

Hamilton si è ritrovato con il suo ex direttore della GP2, Fred Vasseur

Celebrazione del cambio di squadra iconico di Hamilton

Hamilton, che ambisce non solo a conquistare il primo titolo costruttori per Ferrari dal 2008, ma anche a siglare un memorabile ottavo campionato come pilota, entra a far parte di un club esclusivo che ha ricevuto un’accoglienza straordinaria a Maranello. Secondo quanto raccontato da Canal+, il pilota 40enne è stato accolto calorosamente in Ferrari con una visita guidata presso la fabbrica, partecipando a una tradizione che hanno già vissuto grandi del motorsport come Michael Schumacher e Sebastian Vettel. La fotografia del suo ingresso ha incantato i tifosi, superando i 5,7 milioni di “mi piace” su Instagram, diventando uno dei simboli più riconoscibili davanti alla storica casa di Enzo Ferrari.

Il documentario include riprese esclusive del celebre primo giorno di Hamilton in Scuderia e della sua prima apparizione davanti ai tifosi, un momento in cui l’emozione era evidente nel suo sguardo. Durante le interviste, il campione ha dichiarato: "Sono entusiasta di entrare in contatto con questa comunità e di percorrere insieme questo cammino." Il programma offre anche conversazioni esclusive con gli ex piloti Ferrari, Jean Alesi e Alain Prost, che ricordano il doloroso "divorzio" del pilota francese dal team nel 1991.

Inoltre, il documentario raccoglie testimonianze intime dell’ex direttore della Ferrari, Jean Todt, e di Lello Apicella, proprietario del leggendario "Ristorante Montana", che da 40 anni accoglie i piloti della Scuderia. Prima dell’arrivo di Hamilton, Apicella aveva confidato l’emozione nell’attesa della visita della leggenda britannica, arrivando persino a preparare un menù completamente vegano per celebrare il nuovo talento di Ferrari.

