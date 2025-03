Isack Hadjar ha iniziato la sua avventura in Formula 1 nel 2025 con un inizio doloroso.

Durante il giro di formazione prima del Gran Premio d’Australia, il pilota si è schiantato contro una barriera, perdendo una posizione di partenza che sembrava promettente. Il debutto, atteso con entusiasmo dalla Racing Bulls, era infatti iniziato in modo favorevole, con un undicesimo posto in qualifica, ma le condizioni atmosferiche avverse hanno trasformato la pista in una trappola, compromettendo ogni speranza di una corsa regolare.

Nel corso del weekend australiano, le intemperie hanno messo a dura prova le ambizioni di Hadjar. La sessione pre-partenza si è rivelata decisiva: la pioggia ha alterato le condizioni della pista, provocando la perdita del controllo e, di conseguenza, l’incidente che ha bloccato le sue idee di guadagnare punti. Nonostante il tragico episodio, c’è stato un gesto di grande umanità: Anthony Hamilton, padre di Lewis, si è precipitato ad assistere il giovane pilota, offrendogli il sostegno necessario in un momento così difficile.

Cosa ha detto il padre di Lewis Hamilton a Isack Hadjar?

In un momento di profonda emozione, mentre Hadjar tornava al paddock visibilmente scosso e con la mano sul volto, Anthony Hamilton si è fatto avanti per offrirgli un sostegno paterno. Sebbene le parole non siano state udite in diretta, in seguito il veterano ha rivelato a Canal+ di essersi sentito devastato nel vedere la disavventura del pilota. "Quando ho visto cosa era successo a Isack, il mio cuore si è spezzato", ha dichiarato, spiegando di essersi avvicinato per trattarlo come farebbe ogni padre, un gesto che ha contribuito a dare conforto in un momento di grande sconforto.

Hadjar ha poi espresso tutta la sua gratitudine per il sostegno ricevuto. Tra le lacrime, il giovane pilota della Racing Bulls ha ammesso che il consiglio di Anthony, di mantenere la testa alta e di essere orgoglioso, gli ha dato la forza per affrontare il dolore per un debutto interrotto bruscamente. Questo episodio mette in luce il lato umano dello sport, dove solidarietà e gesti sinceri aiutano a superare anche le difficoltà più inaspettate.

