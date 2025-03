F1 Oggi: Antonelli prende in giro Alonso; Tutto sul programma del GP d'Australia

GPFans ti porta le notizie più interessanti di mercoledì 12° marzo 2025 in Formula 1.

Andrea Kimi Antonelli è stato criticato dalla Red Bull Racing in vista del suo esordio in Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

Los allenamenti di F1 prenderanno il via questo venerdì, segnando l’apertura della stagione 2025 con il Gran Premio in Australia. ::: LEGGI DI PIÙ

Fernando Alonso è stato al centro di uno scherzo lanciato dal debuttante Andrea Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes, che farà il suo grande ingresso in Formula 1 in questa stagione, è sotto i riflettori e tutti si interrogano su come si comporterà in pista. ::: LEGGI DI PIÙ

Después más de tres meses de attesa, la Formula 1 torna in grande stile questo weekend in Australia, inaugurando il 2025 dopo un anno intenso di preparazione con le regole attuali. Quali sorprese ci riserverà questo evento, ricco di emozioni e colpi di scena, prima dell’arrivo delle nuove normative? ::: LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato