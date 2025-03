Fernando Alonso, bersaglio della barzelletta di Kimi Antonelli

Fernando Alonso è stato al centro di uno scherzo lanciato dal debuttante Andrea Kimi Antonelli. Il pilota Mercedes, che farà il suo grande ingresso in Formula 1 in questa stagione, è sotto i riflettori e tutti si interrogano su come si comporterà in pista.

Durante un'intervista, la conduttrice Laura Winter ha chiesto quale dei neofiti avrebbe affrontato con maggiore entusiasmo la stagione 2025. Antonelli non ha esitato nel rispondere: "Alonso!" Sembra che Winter non abbia colto il tono ironico della battuta, tanto da precisare che il commento era rivolto a un neofita, mentre Oliver Bearman ha aggiunto con un sorriso: "Lui è un neofita."

Antonelli è entrato a far parte del gruppo ristretto della Formula 1 ed è chiaramente al corrente delle battute che circolano nel paddock, dove persino Fernando Alonso viene definito "neofita" a causa della sua età, decisamente fuori dagli standard tipici della categoria.

Quest’anno, però, spetta a lui brillare sul palcoscenico dell’eccellenza dell’automobilismo. Il giovane pilota potrà esprimere tutto il suo talento durante la stagione, entrando a far parte del team Mercedes. Inoltre, dopo la notizia che Lewis Hamilton avrebbe realizzato il suo sogno d’infanzia passando alla Ferrari nella fase finale della sua carriera, Toto Wolff si è visto costretto a cercare un sostituto per il sette volte campione; dopo aver escluso Verstappen per ragioni di inaccessibilità, il team ha deciso di puntare sul talento di un 18enne.

Come è andato il primo turno di Fernando Alonso nei test pre-stagionali?

Fernando Alonso ha confermato importanti novità con Aston Martin durante la sua partecipazione al primo turno dei test pre-stagionali della Formula 1 2025 a Bahrein. Il bicampione del mondo è stato uno dei dieci piloti a scendere in pista prima di inaugurare una nuova campagna nella massima categoria.

Pur consapevoli che i tempi non siano l’aspetto fondamentale in queste sessioni, il pilota asturiano si è fermato a soli 0,446 secondi dal miglior giro registrato nel turno mattutino del primo giorno. Andrea Kimi Antonelli, in Mercedes, ha realizzato il miglior giro con un tempo di 1:31,428, seguito da Liam Lawson, Alexander Albon, Yuki Tsunoda e Lewis Hamilton tra i primi cinque. Dalle prime sensazioni raccolte con l’AMR25 emerge un netto miglioramento rispetto alla stagione 2024 con l’AMR24.

