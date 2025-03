Prove libere di F1 oggi: programma e canali TV per il Gran Premio d'Australia 2025

Los allenamenti di F1 prenderanno il via questo venerdì, segnando l’apertura della stagione 2025 con il Gran Premio in Australia.

Il circuito di Albert Park sarà la cornice ideale per inaugurare la nuova stagione: assisteremo al debutto di Lewis Hamilton con la Ferrari, all’ingresso di Andrea Kimi Antonelli in Mercedes e alle sfide di Carlos Sainz in Williams, mentre la Red Bull proseguirà la stagione senza Checo Pérez. Anche Aston Martin e Fernando Alonso si preparano a una stagione tutta da scrivere, con Adrian Newey in una veste inedita, pronti a dare nuova linfa al team.

Di seguito troverete tutte le informazioni utili per la vostra visita a Melbourne: orari e canali TV per seguire in diretta le sessioni di apertura, per i paesi latinoamericani, ma anche per Spagna, Italia e Stati Uniti.

Pratiche Libere 1 (FP1) - Giovedì 13 marzo 2025

Cominciamo la prima sessione già in serata sul continente americano. Gli orari d’inizio sono i seguenti:

Stati Uniti (orario Pacifico): 18:30 hrs Messico: 19:30 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 20:30 hrs Colombia: 20:30 hrs Stati Uniti (orario Eastern): 21:30 hrs Argentina: 22:30 hrs Spagna e Italia: 02:30 hrs (Venerdì 14 marzo)

Pratiche Libere 2 (FP2) - Giovedì 13 marzo 2025

La seconda sessione seguirà con i seguenti orari:

Stati Uniti (orario Pacifico): 22:00 hrs Messico: 23:00 hrs Stati Uniti (orario Centrale): 00:00 hrs (Venerdì 14 marzo) Colombia: 00:00 hrs (Venerdì 14 marzo) Stati Uniti (orario Eastern): 01:00 hrs (Venerdì 14 marzo) Argentina: 02:00 hrs (Venerdì 14 marzo) Spagna e Italia: 06:00 hrs (Venerdì 14 marzo)

Come seguire in diretta gli allenamenti dalla TV

Le seguenti emittenti, con sede a Miami, hanno acquisito i diritti per trasmettere la F1. Consulta la programmazione locale:

Stati Uniti: ESPN, ESPN Deportes Spagna: DAZN e Sky Sport F1 Messico: Fox Sports Colombia: Disney+ Argentina: Disney+

Inoltre, F1TV Pro è disponibile in alcuni paesi.

