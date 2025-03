Hamilton e la grande spinta verso la première di Drive to Survive

Drive to Survive ha riscosso un grande slancio in vista del lancio della nuova serie di Formula 1 su Netflix, diventando ben presto una delle produzioni più amate dai tifosi di F1 in tutto il mondo.

La serie offre uno sguardo privilegiato sui momenti salienti, i protagonisti chiave e le controversie che si consumano dietro le quinte, consentendo agli appassionati di immergersi completamente nell’universo della F1. Grazie a dettagli inediti che spaziano dalle gare emozionanti alle strategie segrete, il programma si è affermato come un appuntamento imperdibile per chi vive il mondo delle corse.

La settima stagione sarà disponibile a partire da venerdì 7 marzo, proprio in tempo per alimentare l’attesa in vista del primo Gran Premio della nuova campagna, previsto per la fine del mese. L’edizione documenterà i momenti più importanti della stagione 2024, evidenziando le difficoltà affrontate dalla Red Bull sia in pista che fuori, oltre al sorprendente percorso del McLaren, che da aspirante contendente è riuscito a imporsi come campione dei costruttori.

Il percorso pre-stagione e le conseguenze di alcune scelte di alto profilo saranno anch’essi al centro della narrazione. Tra gli eventi più significativi spicca la decisione inaspettata di Lewis Hamilton di passare dalla Mercedes alla Ferrari, insieme al recente licenziamento di Daniel Ricciardo da VCARB avvenuto lo scorso settembre, episodi che hanno segnato un punto di svolta nel panorama della competizione automobilistica.

Correlato: Schumacher sceglie tra Leclerc e Hamilton per vincere con la Ferrari nel 2025!

Daniel Ricciardo si è guadagnato il favore del pubblico grazie a Drive to Survive

L'emozionante saluto di Lewis Hamilton alla Mercedes, che sarà mostrato nella nuova stagione della serie di successo

Gli appassionati di F1 seguiranno la nuova serie?

In vista del tanto atteso debutto, GPFans ha lanciato un sondaggio rivolto ai tifosi della F1, chiedendo se sarebbero pronti a seguire la nuova stagione.

Il 54% degli intervistati ha dichiarato di non perdere neanche un minuto della trasmissione, mentre un 6% ha assicurato: “La seguirà sicuramente”. Tuttavia, una parte considerevole del pubblico ha manifestato scarso interesse: il 31% ha ammesso di non aver mai seguito lo show e di non avere intenzione di farlo, e un 9% lo definisce ormai “vecchio e ripetitivo”.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato