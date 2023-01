Ángel Armando Castellanos

Lunes 23 Enero 2023 07:52

Lando Norris reconoció que su objetivo para 2023 es pelear los triunfos con Carlos Sainz y con George Russell.

Los conoce bien. Con el español coincidió en McLaren y con su compatriota británico, en la Fórmula 2.

Ahora Sainz corre en Ferrari y Russell, con Mercedes. Ambos subieron a lo más alto del podio en 2022 por primera vez en sus carreras.

Norris fue el único piloto fuera de los de Red Bull, el Cavallino Rampante y las Flechas Plateadas en estar en una tribuna en el ciclo anterior. Ahora va por el siguiente paso.

"Me hubiera encantado estar en esa posición y creo que me lo merezco, pero por el momento no puedo luchar por las victorias. Estoy seguro de que puedo luchar contra George y Carlos en el futuro", expresó en charla con Autosport.

La meta

Recordó el triunfo de McLaren a la Scuderia hace un par de temporadas y piensa que pude repetirse, aunque los italianos han trabajado de forma realmente destacada.

"El objetivo es bastante razonable. Siento que lo que ellos (Ferrari) han hecho es muy bueno. Pueden levantarse después de que casi les ganamos (en la temporada 2021) para ganar la serie y luchar por el podio cada semana.

"Cosas así queremos. Un gran salto de una temporada a otra. Ellos (Ferrari) lo han hecho. Eso, no solo se limita a la suerte. Han maximizado la nueva era, las nuevas reglas de la Fórmula 1 en un nuevo auto que les permite dar un salto aún más lejos”, agregó.