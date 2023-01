Carlos Sainz sigue con su poderosa preparación rumbo al inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1, y ahora ha sido con el esquí para dar mayor potencia a las piernas.

El español ha asistido a las montañas italianas en compañía de Roberto Merhi, que acostumbra acompañarlo en sus sesiones de pretemporada anuales.

🏔️ Pushing the body in the Dolomites!



