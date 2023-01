Ángel Armando Castellanos

Fernando Alonso tiene la suficiente experiencia como para saber qué hacer en un equipo como Aston Martin y brillar. Eso es lo que cree Sebastian Vettel, a quien relevará en la escudería británica.

El alemán, recién retirado, confía en el trabajo del español a partir de todos los años (desde 2001) que tiene corriendo en la Fórmula 1.

"¿Consejos a Fernando? No creo que los suela seguir y tampoco creo que los necesite. Ha estado tanto tiempo en este deporte y ha visto tantas cosas que creo que estará bien allí", expresó en el podcast Beyond The Grid.

Reiteró que se trata de su oponente más complicado. Con El Nano en Ferrari, Sebastian sufrió para ganar el título de la temporada 2010 (el primero en su lista) y el de 2012 (el tercero).

"Le admiro como competidor. Probablemente ha sido el rival más difícil que he tenido en mi carrera, especialmente en los primeros años por los campeonatos de 2010 y, especialmente, 2012", reconoció.

Advertencia

Desde fuera avisó que el hecho de que los verdes hayan agregado a personas con un gran palmarés no les dará victorias en forma automáticamente, sobre todo si no son capaces de aplicar su conocimiento con otras normas.

"Fichar a gente que ha ganado no significa que sigas ganando. Hubo una gran oportunidad con los cambios de reglamento, pero caímos en la misma trampa que muchos otros", expuso.