Nazario Assad De León

Domingo 22 Enero 2023 13:29

El jefe del equipo Haas dice que todavía está insatisfecho con la forma en que van las cosas con los directores de carrera.

El establo de carreras estadounidense de Guenther Steiner vio un buen resultado esfumarse varias veces el año pasado, cuando se les mostró la bandera negra-naranja albóndiga, lo que significa que está obligado a hacer una parada en boxes para evitar daños. , por ejemplo, para reparar.

Nikolas Tombazis ha admitido en nombre de la FIA que exhibir con frecuencia la albóndiga es una "reacción exagerada" por el hecho de que Yuki Tsunoda siguió conduciendo en Bakú con un alerón trasero dañado.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha confirmado que Eduardo Freitas no volverá como director de carrera en 2023 y que Niels Wittich no está seguro de su puesto. Ahora la FIA ha designado a Steve Nielsen como nuevo director deportivo de la federación.

Esto hace que el británico de 58 años sea responsable, entre otras cosas, del mayor desarrollo del control de carrera. Sin embargo, Steiner cree que no es la solución la que resolverá todos los problemas.

Margen de mejora

"En mi opinión, todavía queda mucho trabajo por hacer", dijo el tirolés a motorsport.com. "No es que todo esté resuelto ahora con el nombramiento de Nielsen. Creo que todavía hay mucho margen de mejora en el control de carrera."

"Vimos en las últimas carreras de 2022 que se tomaron algunas decisiones que creo que realmente no son así como deberían ser. Fuimos penalizados con la bandera negra y naranja y luego cambiaron las reglas."

"Nadie más fue penalizado nunca y, sin embargo, la regla se cambió nuevamente. El sistema no funciona, porque las reglas no son las mismas para todos, y creo que el control de carrera no lo manejó bien".