Ángel Armando Castellanos

Domingo 22 Enero 2023 10:09

Max Verstappen aún tiene trabajo que hacer para convertirse en un piloto más destacado. Paul Monaghan, ingeniero jefe de Red Bull, avisó que lo ha hecho bien, pero que puede crecer.

Valoró su trabajo del 2022 donde ganó 15 de 22 carreras, pero piensa que no ha llegado a su límite.

"¿Si Max puede mejorar? Por supuesto que puede. Si miras cómo lo hizo con nosotros la temporada pasada, es fenomenal", expuso en palabras recogidas por el Diario MARCA.

Monaghan también consideró que los austriacos pueden y deberían darle las herramientas para que rompa su propio techo.

"No lograría todo esto si no fuera un piloto excepcional. Pero, ¿puede mejorar aún? Sí, por supuesto que puede. Puede que no me agradezca por decir eso.

"Creo que hay puntos en los que puede ser un poco mejor. Necesita mirarse a sí mismo y descubrir qué podría hacer mejor, pero depende de nosotros darle un coche para demostrar esas habilidades", expuso.

La sanción nos afectará

Por otra parte, el propio Max reconoció que la sanción por exceder el límite de presupuesto supondrá un golpe para los austriacos, pero confía en que el trabajo hecho en los talleres la compense.

"Ciertamente nos afectará, pero ¿cuánto exactamente? Todavía no lo sé. Estoy convencido de que el equipo y la gente que tenemos pueden usar esto como una motivación adicional para intentar hacerlo aún mejor.

"Sé que siempre dan lo mejor de sí, por supuesto. Pero tenemos un coche que es muy competitivo y yo creo que tenemos muchas ideas geniales, incluso para el coche de la próxima temporada, y espero que eso sea suficiente", expresó.