Nazario Assad De León

Sábado 21 Enero 2023 13:56

Max Verstappen intentará ganar su tercer campeonato mundial en 2023. Sin embargo, Red Bull Racing recibió una sanción por exceder el límite presupuestario, lo que tiene un impacto en el desarrollo del auto RB19. Sin embargo, el neerlandés está convencido de que el establo de carreras austriaco tendrá un auto competitivo la próxima temporada.

El pasado mes de octubre se anunció la sanción para Red Bull. La formación recibió una multa de $ 7 millones además de una sanción deportiva menor en forma de una restricción del 10 por ciento en las pruebas aerodinámicas por un período de 12 meses.

Esto significa un diez por ciento menos de tiempo en el túnel de viento y en las simulaciones por computadora. Verstappen usa esto como una "motivación adicional" para mantenerse en la cima del ranking este año. Informó a Fórmula 1.

Grandes ideas

"Ciertamente nos afectará, pero ¿cuánto exactamente? Todavía no lo sé. Estoy convencido de que el equipo y la gente que tenemos pueden usar esto como una motivación adicional para intentar hacerlo aún mejor."

"Sé que siempre dan lo mejor de sí, por supuesto. Pero tenemos un auto que es muy competitivo y yo creo que tenemos muchas ideas geniales, incluso para el coche de la próxima temporada, y espero que eso sea suficiente".

Paul Monaghan

Cree que el propio Max será aún mejor: "Si miras cómo lo hizo con nosotros la temporada pasada, es fenomenal", dijo el ingeniero jefe de Red Bull a Fórmula 1.

"No lograría eso si no fuera un piloto excepcional. Pero, ¿puede mejorar aún? Sí, por supuesto que puede. Puede que no me agradezca por decir eso. Creo que hay puntos en los que puede ser un poco mejor".

"Necesita mirarse a sí mismo y descubrir qué podría hacer mejor, pero depende de nosotros darle un auto para demostrar esas habilidades".