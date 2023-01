Aloisio Hernández

Según Tom Coronel, la diferencia entre Sergio Pérez y Max Verstappen se ha vuelto más clara que nunca la temporada pasada. Coronel cree que esto realmente solo quedó claro durante una carrera en 2022.

Verstappen dominó la temporada 2022. Con quince victorias y un número récord de puntos, Max se convirtió en campeón mundial de Fórmula 1 por segunda vez en su carrera.

Pérez registró dos victorias, lo que llevó a Red Bull a un total de 17 triunfos en 22 carreras y llevarse el campeonato de constructores; sin embargo, los compañeros de equipo tuvieron su primer choque real en Brasil a finales de 2022, mientras que en Abu Dhabi el mexicano se perdería por poco la P2 del campeonato.

Durante esa carrera, Sergio pidió ayuda a Max, quien estaba en la P1, y quería que el holandés detuviera a Charles Leclerc para que Pérez le adelantara. El bicampeón del mundo finalmente no hizo esto.

En conversación con Motorsport.com, Coronel dice que la diferencia entre Checo y Verstappen quedó clara durante el Gran Premio de Abu Dabi en 2022: “En esto se vio el dominio de manera llamativa.

"Max acompañó a Pérez al inicio de esa carrera por el segundo puesto del campeonato, pero al final Checo no pudo aguantar o al menos se le acabaron las llantas al ir por dos paradas y él mismo creó una situación en la que ya no había ayuda.

"Porque regalar una victoria, por supuesto, no es posible. El deportista que hace eso está descartado para mí. También vi eso con Ricciardo cuando se decantó por Renault. También le dije "vale, entonces ya no eres un deportista. Entonces se acabó".

"Pero el sentimiento que tiene Verstappen por sus neumáticos y la capacidad de mantenerlos bien, se nota la diferencia de que un conductor puede hacer, porque eso al final es lo que es".

Diferencia

Según Coronel, la diferencia entre Sergio y Max está ahí: "Y no, amigos, no soy el presidente del club de fans. Esas son cosas, como cualquier cosa con neerlandeses, que la gente me ataca rápidamente. Pero nada de eso es cierto.

"Simplemente me gusta la gente que es dura al correr. Dije hace cinco o seis años: "Él hace cosas que yo mismo no puedo hacer como piloto de carreras". De eso concluyo que él es diferente de los demás. He estado jugando el juego durante 33 años, pero no puedo hacer cosas que él puede hacer.

"Se trata de adelantar a Nasr en Spa, pero también de la gestión de los neumáticos. Eso no tiene nada que ver con la nacionalidad. Si hubiera sido alemán, francés o chino, sería no me hubiera importado en absoluto.

"Entonces hubiera dicho exactamente lo mismo, porque lo veo haciendo cosas que otros no hacen. Eso también me hace entender por qué estoy hablando de eso y él está en ese auto", señaló.