Aloisio Hernández

Viernes 20 Enero 2023 13:30

Nyck de Vries se vio envuelto en lo más profundo del Gran Premio de Italia del año pasado cuando lo llamaron en el último minuto para hacer su debut en la Fórmula 1, ahora confesó que la ayuda y el apoyo que recibió de Max Verstappen.

De Vries reemplazó a Alex Albon, afectado por la apendicitis, en Italia, y el suplente de Williams calificó en el puesto 13 antes de ser ascendido al octavo en la parrilla por unas penalizaciones en la parrilla.

Coincidentemente, Nyck compartió la cuarta fila de la parrilla de salida nada menos que con Verstappen, y el piloto de Williams terminó la carrera en noveno lugar en su debut en la F1.

“Eso fue único”, dijo De Vries en el podcast de F1 Beyond The Grid. “Nos conocemos [Verstappen y yo] desde que éramos niños. Hemos crecido en la misma era de las carreras.

"Creo que nos acercamos al karting y las carreras en nuestros primeros años, de manera muy similar. Los dos viajábamos en una camioneta con nuestros papás. Realmente nos respetábamos y nos veíamos casi todos los fines de semana.

Nyck asombró a todos durante su debut en la F1

“Pero curiosamente, como Max obviamente es dos años más joven que yo, nunca competimos entre nosotros. Entonces, Monza fue en realidad la primera vez en nuestras vidas que competimos entre nosotros e, irónicamente, incluso terminamos uno al lado del otro en la parrilla.

“Nos enviamos mensajes de texto al respecto … el sábado por la noche y nos enviamos mensajes de texto nuevamente el domingo por la mañana. En la parrilla vino a verme, como lo hace un hermano mayor, vino a mí y me animó un poco, lo cual fue muy amable. Ha sido un gran apoyo”, señaló.

Hermandad

Luego, el ex piloto de reserva de Mercedes, un rol que asumirá Mick Schumacher en 2023, agregó que Lewis Hamilton y George Russell también lo apoyaron mucho en Monza el año pasado.

“Lewis también me envió un mensaje el sábado por la noche [antes del Gran Premio de Italia], que fue súper amable, y tanto Lewis como George me felicitaron al final de la carrera y me abrazaron y todo.

“Entonces, recibir su apoyo significó mucho para mí, y fue muy abrumador recibir el apoyo… desde adentro; saben lo que se necesita, saben lo que es, y sentir que su buena voluntad fue buena”.

El neerlandés aprovechó su oportunidad con ambas manos al anotar puntos en Monza, y usó ese entusiasmo para ayudar a asegurar un asiento de carrera de tiempo completo con AlphaTauri para 2023.