Aloisio Hernández

Viernes 20 Enero 2023 07:49

Carlos Sainz habló de sus expectativas para el próximo año, y aunque ya vio el nuevo Ferrari para 2023 y no quiso decir nada, aseguró que espera que pueda ser un buen año para él.

La Scuderia está bajo un nuevo liderazgo después de que Mattia Binotto renunció como director del equipo a fines de 2022, mientras que Frederic Vasseur, ex jefe de Alfa Romeo, fue contratado para ocupar su lugar.

Sainz tuvo su primera gloria en Fórmula 1 el año pasado, su primera pole position y victoria en F1, ambas conseguidas en Silverstone. A pesar de esto, ha reconocido que necesita encontrar la consistencia que lo llevó al éxito en 2021, cuando superó a Charles Leclerc en la clasificación de pilotos.

Sainz finalizó 5° en el Campeonato de Pilotos

Puertas cerradas

El español ha estado observando el progreso en Maranello y se puso al volante de un Ferrari en Fiorano, la pista de pruebas privada del equipo, a principios de enero mientras intensifica sus preparativos para la nueva temporada.

“Espero que sea un buen año”, dijo Sainz a Sky Italia. Empezó muy bien para la familia Sainz, ojalá pueda serlo para mí y para Ferrari también.

“¿Ya he visto el nuevo monoplaza? Por supuesto, lo sigo desde hace varios meses y he hablado con el nuevo jefe del equipo, Vasseur. Las pruebas no están lejos, pero hasta que no vea a los demás en camino no diré nada", confesó.