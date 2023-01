Aloisio Hernández

Miércoles 18 Enero 2023 14:02

¿Sebastian Vettel pronto hará una aparición en el Rally? El joven piloto retirado de F1 no cierra puertas; sin embargo, dice que quiere aprovechar su retiro para pasar tiempo con su familia.

Por primera vez desde 2007, Vettel ve su inicio de año sin la Fórmula 1. El piloto colgó los guantes la noche del último Gran Premio de la temporada 2022 en Abu Dabi. Al volante de su Aston Martin, el cuádruple campeón del mundo alemán iba a conquistar su 3098º y último punto en la F1.

Lejos de la F1, es legítimo preguntarse qué animará la vida del ex piloto alemán: "Yo creo que naturalmente te fijas en otras cosas. Creo que tengo muchas ganas de no hacer nada, primero, luego veré qué más hacer.

"Quiero decir, también tengo muchas otras cosas en la cabeza. Otros intereses e ideas fuera de las carreras", dijo Vettel a la Fórmula 1.

Nuevos aires

Una vez fuera del serial, la gran mayoría de los ex pilotos continuaron compitiendo en diferentes campeonatos. Por su parte, Sebastian parece estar interesado en los rallyes.

“Siempre, por una u otra razón, me han gustado los rallyes. Pero es un gran desafío, porque es muy diferente de lo que hacemos en las carreras de circuitos clásicos. Así que no sé. Ya veremos.

"No veo la hora de aprender más sobre mí, pasar más tiempo con mis hijos y mi familia, aprender con ellos, lo que obviamente será un desafío diferente para mí y un ritmo diferente.

Vettel en su despedida de la F1

"No es como que tengo un calendario y creo que en marzo esto va a pasar, y en abril o mayo esto va a pasar.

"Creo que estoy ansioso por no tener el calendario y luego, obviamente, en algún momento voy a tener que encontrar muchas cosas que me mantengan ocupado porque soy alguien a quien le gusta estar ocupado, me gusta tener la mente ocupada”, concluyó el ex piloto de Red Bull y Ferrari.

El próximo evento deportivo de Sebastian Vettel tendrá lugar del 28 al 29 de enero con motivo de la "Race Of Champions". Organizado por segunda vez en su historia en Suecia y el alemán formará equipo con Mick Schumacher.