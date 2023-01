Redacción GPFans

Sábado 14 Enero 2023 11:02 - Actualizada: 11:02

Max Verstappen está activo este fin de semana con el Team Redline durante las 24 horas virtuales de Le Mans, una de sus importantes aficiones. El holandés habló abiertamente sobre cómo funciona un fin de semana de carrera de este tipo.

Las 24 Horas de Le Mans virtuales se desarrollan en todo su esplendor desde el sábado a las 14:00 horas y, al igual que el año pasado, Max participa junto con el Team Redline.

El actual campeón mundial de Fórmula 1 generalmente no oculta su interés tanto en las carreras de simulación como en las carreras de resistencia y ahora está de regreso.

El bicampeón del mundo explicó por qué la carrera es tan importante para él: "Bueno, me gustan las carreras de resistencia de todos modos. Me gusta la pista y me gusta la buena competencia. Participan muchos equipos, por lo que todo encaja. Eso hace que sea una carrera muy entretenida para mí", le dice a El Washington Post.

Verstappen en su participación en Le Mans

Ubicación del simulador

El periódico estadounidense le preguntó al neerlandés si puede instalar su simulador de carreras en la sala de estar, dormitorio o en una oficina: "¿El dormitorio? ¡No creo que a mi novia le guste eso!", se ríe el limburgués.

"Especialmente porque a veces estás hablando con tus compañeros de equipo hasta altas horas de la noche. No creo que a ella le guste eso. Aquí en Mónaco, la sala de estar es perfecta para mí".

También se le cuestionó a Max si eso no causa una distracción: "Sí, durante los días de práctica. Tengo dos gatos y siempre están corriendo. Mi novia tiene una hija, así que a veces me toca el hombro", dice el campeón mundial de Fórmula 1.

"En los días de carrera, me aseguro de que nadie me moleste. Cierro las puertas y nadie puede acercarse a menos de diez metros de mi simulador.

"Cuando salgo de mi simulador después de una temporada, estoy en mi teléfono todo el tiempo para estar al tanto de los desarrollos a través de nuestro tesoro de conductores. Enciendo la transmisión en mi televisor para seguir lo que sucede en vivo", concluyó.