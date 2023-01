Redacción GPFans

Viernes 13 Enero 2023 10:49

Oliver Rowland, piloto de Fórmula E, cree que incluso los mejores pilotos de F1, como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, tendrían dificultades en la categoría y no dominarían de inmediato.

La temporada 2023 de la categoría eléctrica comenzará en la Ciudad de México este fin de semana.

Esta temporada, nuevamente, muchos ex pilotos de F1 están activos en la clase de carreras, mientras que la Fórmula E vio a dos pilotos de F1 (antiguos y actuales) ganar el título el año pasado con Stoffel Vandoorne y el año anterior con Nyck de Vries.

En 2023, ex pilotos de F1 como Lucas Di Grassi, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein y Jean-Eric Vergne competirán en la categoría de carreras.

Hablando en Motorsport-Total, Rowland cree que la los pilotos no se desempeñarían bien en la Fórmula E.

"No creo que puedas poner a un piloto de Fórmula 1 en la Fórmula E y ganaría fácilmente. Verstappen es actualmente la estrella de la F1 en términos de velocidad, talento y habilidades propias. También valoro mucho a los demás, como el joven Charles Leclerc y George Russell", apuntó.

Dominio

Según Rowland, incluso Verstappen, Hamilton y Leclerc, no dominarían en el serial: "No es que vengan aquí y dominen, lo sé porque he corrido contra ellos y conozco su nivel.

"Diría que la Fórmula E es mejor que la Fórmula 1 en promedio, pero definitivamente les daría la bienvenida aquí.

"Fui tercero detrás de Leclerc, quien tuvo una temporada bastante buena en la Prema, pude presionarlo mucho y si no hubiera tenido ninguna descalificación, podría haber luchado por el campeonato hasta el final", finalizó.