Todo lo que necesitas saber sobre la temporada 2023 de Fórmula E

La temporada 2023 de Fórmula E comenzará en la Ciudad de México este fin de semana, con Robin Frijns y numerosos expilotos de F1 en acción, entre otros. ¿Quién sucederá a Stoffel Vandoorne como campeón mundial o el belga defenderá con éxito su campeonato?

El año pasado Stoffel Vandoorne se proclamó campeón del mundo tras una emocionante temporada al vencer a Mitch Evans y Edoardo Mortara con 213 puntos.

Relacionado: ¿Cómo ver el E-Prix de la Ciudad de México?

Esto fue después de que el belga peleara por el título con varios pilotos en nombre de Mercedes, que se proclamó campeón en el campeonato de constructores. Resultó ser (por ahora) la última temporada de De Vries y Vandoorne en la Fórmula E.

Ahora la temporada 2023 está a la vuelta de la esquina.

La temporada 2023 de Fórmula E comenzará el sábado 14 de enero con el E-Prix de México en la Ciudad de México. Luego se realizarán quince carreras más, incluidas algunas carreras en el mismo circuito. Por ejemplo, tras la carrera de México, ya hay dos carreras en Arabia Saudí (27 y 28 de enero en Al-Diriyah).

Este será también el caso de Alemania (22 y 23 de abril en Berlín), Indonesia (3 y 4 de junio en Yakarta), Italia (15 y 16 de julio en Roma) y Gran Bretaña (29 y 30 de julio en Londres). Las últimas cuatro carreras de la temporada se disputarán en Italia y Gran Bretaña.

Esta temporada también habrá carreras en India, Sudáfrica, Brasil, Mónaco y Estados Unidos. Las carreras en India, Brasil y Sudáfrica son nuevas en el calendario.

Todavía no está claro si se agregará una decimoséptima carrera en ese fin de semana. La organización estaba buscando otra carrera en Seúl, pero durante el anuncio del calendario quedó claro que esta no había tenido éxito (en ese momento) y se había añadido una carrera en Portland (Estados Unidos).

El principal equipo y marca que se despidió del deporte es Mercedes, que después de años de dominio y campeonatos se cansó y no quería empezar con los nuevos autos. Como reemplazo, Maserati y McLaren fortalecerán el deporte.

Once equipos en total, más DS Penske, Andretti, Nissan, Porsche, Jaguar, NIO, Mahindra, CUPRA y Envision. Una gran alineación con muchas marcas importantes para la temporada 2023.

No todos los equipos usan su propio motor: Envision (usando Jaguar), McLaren (usando Nissan), CUPRA (usando Mahindra) y Andretti (usando los de Porsche).

En cuanto a la parrilla, también tendremos el mismo número de pilotos en 2023: 24. De Vries no estará en 2023, esto también se aplica a Alexander Sims y Antonio Givonazzi. Frijns está allí e intentará en nombre del ABT Cupra conquistar el título.

El compañero de equipo de Frijns en 2023 es Nico Muller. Otros nombres nuevos en la Fórmula E para la temporada 2023 incluyen a Jake Hughes, Sacha Fenestraz y el regreso del veterano René Rast. Rast conducirá junto a Hughes en el equipo Neom McLaren.

Get to know our drivers as we approach the opening race of Season 9, one pairing every day from here to Mexico City! ⚡