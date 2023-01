¿Cómo ver el E-Prix de la Ciudad de México?

Luego de semanas sin actividad en el Mundo Motor, la Fórmula E dará inicio a las actividades en 2023 con el E-Prix de la Ciudad de México.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede de la primera fecha del campeonato de la categoría eléctrica.

Relacionado: Fórmula E: Todos los pilotos que correrán esta temporada

Con nuevos equipos y nuevos pilotos, la Fórmula E dará la bienvenida a la nueva generación de monoplazas, esperando poder crear mayor espectáculo y acción en la pista.

Para que no te pierdas toda la acción, te dejamos la información necesaria para poder disfrutar de la primera carrera del año.

Season 9, Round 1 ⚡️ Loading… █▒▒▒▒▒▒▒▒▒ Who will you be supporting in the 2023 @Hankook_Sport Mexico City E-Prix? 🇲🇽 pic.twitter.com/8NYygTRKbB

En España, la carrera podrá ser vista a través de los canales de Eurosport 1 y 2, mientras que las prácticas y la clasificación será por Eurosport Player.

Para Latinoamérica, la transmisión únicamente de la carrera irá a cargo de Claro Sports y Direct TV Sports. Mientras que las prácticas y clasificación serán por YouTube.

En México, la FP1 será emitida por Fox Sports 3 y Fox Sports Premium; sin embargo, la FP2 únicamente se verá por YouTube. Para la clasificación y carrera, el evento podrá ser disfrutado por Claro Spots, Azteca Deportes, Fox Sports Premium, Fox Sports 3 y a+.

Fox Sports Premium está disponible a través de streaming y televisión de paga con un precio aproximado de 5.55 dólares dependiendo del país y de la plataforma de contratación.

La Fórmula E transmitirá a través de su aplicación Formula E Race Centre y su canal oficial de YouTube algunas sesiones como la FP1 y FP2.

Mexico City just never disappoints, does it? ⚡



Take a look at some of the best overtakes we’ve seen in the Mexican capital, ahead of our Season 9 opener 🔥