Kevin Magnussen se someterá a una 'cirugía menor' que podría descartarlo de las 24 Horas de Daytona a finales de este mes, pero no del comienzo de la nueva temporada de F1.

Magnussen ha confirmado que le quitarán un quiste de la muñeca izquierda y no está seguro de si estará lo suficientemente en forma para asistir a Daytona. El joven de 30 años conducirá el Porsche 911 GT3 de MDK Motorsport junto a su padre Jan Magnussen, Mark Kvamme y Trenton Estep.

Al explicar la naturaleza de la lesión, Magnussen dijo: "Tenía dolor en la muñeca, así que fui al médico para que me lo revisara y encontraron un quiste que debe extirparse ahora para que pueda ser listo para la temporada de F1.

"Es un procedimiento inofensivo, pero probablemente necesite descansar un par de semanas después. Necesito esperar y ver qué dice el médico, pero es poco probable que pueda competir en Daytona", lamentó.

