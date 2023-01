Redacción GPFans

Viernes 13 Enero 2023 05:58

Las cosas entre Sergio Pérez y Max Verstappen terminaron muy tensas la temporada pasada, y ahora en 2023, la situación podría agravarse o tomar un rumbo diferente.

Schumacher contra Irvine, Rosberg contra Hamilton, Vettel contra Leclerc: la Fórmula 1 ha sido testigo de numerosos duelos de equipo feroces en las últimas décadas y ahora se avecina la próxima pelea de gallos interna del equipo.

El duelo Verstappen contra Pérez amenaza con escalar finalmente en la próxima temporada de Fórmula 1. La relación entre el campeón mundial y su compañero de escudería es muy tensa.

Checo se perdió el subcampeonato por tres puntos

“Checo es una leyenda”: ​​los fanáticos de la Fórmula 1 seguramente recordarán muy bien estas palabras. En 2021, Sergio Pérez hizo una gran contribución al título mundial de Max Verstappen con su amarga pelea contra Lewis Hamilton, y Red Bull lo celebró como un destacado compañero de equipo.

Un año después, la relación se enfrió y los pilotos del equipo austriaco entraron en una disputa de declaraciones publicas.

El problema permaneció en segundo plano durante mucho tiempo y luego se hizo más que obvio en el GP de Brasil de 2022. A pesar de que se le indicó que lo hiciera, Verstappen no dejó pasar a su compañero de equipo, bloqueándolo así del segundo lugar en la clasificación general.

La reacción de Max fue profunda: "Te lo dije la última vez. No me vuelvas a preguntar eso, ¿de acuerdo? ¿Está claro? He dado mis razones. Y lo mantengo”, despotricó en la radio de boxes.

El neerlandés no quiso revelar los antecedentes exactos de su acción. Pero hay una conjetura. Se especula que Checo hizo un trompo intencionalmente en la clasificación de Mónaco para asegurar la pole position y luego ganar. El mexicano niega las acusaciones, pero los rumores persisten.

El palo de Verstappen

Red Bull ha enfatizado en repetidas ocasiones que los corredores se han arreglado, pero muy pocos lo creen. Especialmente porque Verstappen mandó el siguiente comentario indirecto a su compañero de equipo poco antes de Navidad.

El campeón mundial habló sobre Valtteri Bottas, el antiguo compañero de equipo de Lewis Hamilton, en el servicio de transmisión "Via Play". Pero era obvio para todos que había un mensaje oculto en dirección a Pérez.

"Tienes que aceptar que el piloto a tu lado es un poco mejor que tú. Está bien, cosas así pueden pasar. Y era importante que Bottas aceptara eso. ¡Algunos conductores no pueden hacer eso, y luego sale realmente mal!”.

"No durarán mucho. No daré nombres ahora, pero tienes que aceptar tu papel en el equipo. No se puede vivir en un mundo de fantasía”. Un mensaje inequívoco para el mexicano.

Los frentes están endurecidos y la situación amenaza con escalar en cualquier momento, y probablemente con el peor final para Pérez. Verstappen es el piloto alfa de Red Bull, el favorito de los jefes Horner y Marko. Si alguien tiene que irse, sería el mexicano..

El hecho de que Daniel Ricciardo, un piloto bien valorado dentro de Milton Keynes, haya tomado ahora el puesto de piloto suplente, aumenta enormemente la presión sobre el número 11. Red Bull podría reemplazar fácilmente al mexicano, y Horner y Marko harán lo mismo si ven el título mundial en peligro.