¿Cómo comprar boletos para el E-Prix de la Fórmula E en México?

La Fórmula E dará inicio a las competencias de automovilismo este año y lo hará con el E-Prix de la Ciudad de México. Si está dentro de tus posibilidades asistir, te dejamos los lugares donde podrás adquirir tus boletos.

El evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez consistirá en dos días de acción, comenzando el día viernes con la FP1; sin embargo, el acceso al público no está permitido para esta sesión.

El día sábado, las puertas del Autódromo estarán abiertas desde las 7:00 am, hora de México. La primera sesión será la FP2 a las 7:30 am, seguido por la clasificación a las 9:40 y cerrando con la carrera a las 14:03 h.

