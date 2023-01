Redacción GPFans

Lunes 9 Enero 2023 10:56

Lewis Hamilton no se irá de Mercedes, al menos no pronto. Toto Wolff, jefe del equipo, aseguró que piloto y escudería son uno mismo y que no se separarán.

El vínculo del británico con los alemanes vence al final del 2023 y Wolff explicó que en estas semanas habrá charlas para renovarlo.

“¡Bueno, la lista de trabajos es bastante larga (con) lo que se necesita hacer! Ciertamente, el contrato de Lewis es uno de los temas que abordaremos durante el invierno, pero no hay una fecha límite firme”, expresó en el podcast Beyond The Grid.

Por lo tanto, no encuentra motivos por los que este acuerdo no se alargue más temporadas.

“Absolutamente. Lewis es parte del equipo, y el equipo es parte de Lewis. (No hay) ninguna razón para no continuar”, agregó.

"Siempre quiere ganar"

Destacó lo competitivo que es y el entusiasmo que muestra dentro y fuera de la Fórmula 1 como uno de sus puntos más fuertes.

“Creo que uno de sus puntos fuertes es que siempre tiene hambre, siempre está ansioso. Es un gran deportista, pero también es alguien extremadamente motivado y decidido”, valoró.