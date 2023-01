Redacción GPFans

Lunes 9 Enero 2023 04:35

Olav Mol ha brindado información sobre el impacto que tendrá la penalización del tiempo de prueba en el auto de Red Bull Racing y Max Verstappen para 2023. Red Bull recibió la penalización después de exceder el límite presupuestario en 2021, el único equipo que lo hizo.

En conversación con Motorsport.com, Mol explica la penalización de Red Bull. ¿Está justificada la afirmación del equipo de que es un castigo grave? “Mira, Red Bull por supuesto grita que es un castigo severo. Han recibido una excusa, si no funciona siempre pueden decir que es por el tiempo del túnel de viento."

"Los otros equipos por supuesto dicen que el castigo no es lo suficientemente grave, así es como funciona el mundo de la Fórmula 1. Hubieran preferido verlo eliminado del campeonato".

Impacto

Mol está de acuerdo con la sanción que recibió Red Bull y calculó cuál será el impacto de la sanción en el desarrollo del coche. "La infracción fue menor, nunca se puede dar una sanción mayor por eso. Estaba claro que iba a ser así."

"Calculé que son unos 24 momentos en el túnel de viento. Un momento en el túnel de viento son unos 15 minutos, no es que pasen 24 días o 24 horas sin poder usar el túnel de viento."

"Se trata de x cantidad de cosas y ya veremos. Se ha sentado el precedente, si superas el límite presupuestario, esta es la sanción. Repasarlo dos veces se hará doble penalización”.

Raro

Además de la penalización por tiempo de prueba, Red Bull también fue multado con 7 millones de dólares. Una multa que Mol no acaba de comprender. “Lo único que me extraña es la multa de 7 millones de dólares."

"Entonces la haces calculable, no debes colgar una sanción económica a un tope presupuestario. No entiendo eso. Has gastado la cantidad máxima de dinero y si tienes demasiado dinero, tienes que gastar más dinero de nuevo para compensar el gasto excesivo".