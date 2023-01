Max Verstappen generalmente no oculta que es un fanático de las carreras de simulación. Al piloto holandés le gusta estar activo en carreras de simulación online con el Team Redline y este año volverá a participar en las 24 horas virtuales de Le Mans y ahora puedes conocer su carísimo simulador.

Max no solo está involucrado en su vida con la Fórmula 1. El campeón mundial parece tener un amplio interés en las carreras, por ejemplo, no oculta su interés en las carreras de resistencia y, a menudo, está activo durante eventos de carreras de simulación con Team Redline.

Verstappen ya participó en carreras de resistencia en línea con la formación de carreras varias veces el año pasado. Por ejemplo, participó activamente en las carreras virtuales en Le Mans y Daytona.

El holandés volverá a correr este año y se pondrá manos a la obra los días 14 y 15 de enero durante las 24 horas virtuales de Le Mans, donde buscará venganza.

Cualquiera que se pregunte cómo se desempeña el bicampeón durante tales carreras, ahora recibe una foto del último campeón de F1 en su simulador de no menos de $ 35,000.

Según Atze Kerkhof, jefe del equipo Team Redline, el neerlandés pasa la mayor parte de su tiempo en la esquina de la habitación de su casa, donde se encuentra la instalación.

Algunas personas comentaron que el resto de la casa se ve muy vacía, excepto por el equipo de carrera. Kerkhof comentó que eso se debe a que Verstappen se estaba mudando a un nuevo apartamento de dieciséis millones de dólares y el simulador era lo último que quedaba en su antigua casa.

Puedes ver el simulador completo de Max a continuación.

