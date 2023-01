Redacción GPFans

Viernes 6 Enero 2023 10:18

Daniel Ricciardo señaló que el "agotamiento" fue una de las razones por las que optó por no buscar un posible asiento de carrera con Haas para la próxima temporada de F1.

Después de ser despedido por McLaren a fines de agosto, cuando aún quedaba una temporada en un contrato de tres años, el australiano de 33 años se vio vinculado con una serie de oportunidades, con el equipo estadounidense en lo más alto de la lista.

Guenther Steiner, director del equipo, confirmó haber contactado a Ricciardo para preguntarle sobre la posibilidad de que se una a su equipo.

Sin embargo, Daniel había comenzado a reconocer el hecho de que necesitaba un descanso de las carreras, lo que lo llevó a asumir el rol de piloto de reserva con el ex equipo Red Bull.

En el podcast 'Beyond the Grid', Daniel habló de la situación: "Como dijo Guenther, se acercó y esas cosas. Cuantos más días pasaban y, especialmente como lo hice yo, el encabezado triple para volver a la segunda mitad de la temporada, se hizo cada vez más claro.

"Se trataba de reconocer que finalmente no quiero estar compitiendo el próximo año. Entonces, en cierto modo, me alegro de que un equipo de primer nivel no se haya acercado, porque es uno de esos en los que probablemente sientes, 'Oh, tengo que firmarlo', pero creo que en el fondo solo ansiaba un poco de distancia".

Ricciardo solamente acumuló 37 puntos en 2022

Regresar más fuerte

Con Red Bull, donde ganó siete de sus ocho grandes premios en una estadía de cinco temporadas desde 2014 -18, es poco probable que el nacido en Perth vea acción detrás del volante, fuera de trabajar en el simulador y en demostraciones para compromisos de marketing.

Parecería que tal situación es ideal, y agrega: “Sí, podrías llamarlo agotamiento, pero no tengo miedo de admitirlo o decirlo. Es uno de esos en los que todos tendrán una opinión y esto y aquello, pero es que en última instancia sé lo que siento, sé lo que quiero. Fue algo de eso.

“No quiero decir que soy el único piloto que se siente así, pero diría que no soy el deportista normal en el que simplemente digo 'la práctica hace la perfección'. Cuanto más hago a veces, más me pierdo en ello. Siento como el poder de un descanso para mí, un tiempo libre, podría volver mejor.

"Sé que para mí, eso podría ser realmente bueno", finalizó.