Nazario Assad De León

Viernes 6 Enero 2023 04:41

El nuevo piloto de AlphaTauri, Nyck de Vries, se ha sorprendido de lo "sin escrúpulos" que ha sido la gente desde su primer Gran Premio de F1 en Monza.

Hasta ahora, el neerlandés no había logrado hacerse un nombre en la disciplina a pesar de ganar el título de F2 en la temporada 2018-2019. En cambio, encontró el éxito en la Fórmula E y consiguió un campeonato de conducción para Mercedes.

Como parte de sus deberes como piloto de reserva, De Vries participó en las sesiones de entrenamientos libres con Mercedes, Aston Martin y Williams.

Pero fue con el equipo Grove que hizo su debut en la F1, reemplazando a Alex Albon en Monza. En esta ocasión, sumó puntos en su primera carrera en F1, gracias a una conducción ejemplar.

El resultado fue suficiente para que Red Bull recurriera a De Vries para ocupar el lugar de Pierre Gasly en AlphaTauri.

Pero hablando con De Telegraaf, De Vries reveló cómo la gente se subió al carro de su éxito.

"Es extraordinario ver cuán sin escrúpulos son algunas personas", dijo De Vries.

"Los muchachos de los que no has tenido noticias en mucho tiempo, o que en realidad no han sido mis mayores seguidores, se estaban volviendo a conectar".

"Tampoco me importa cómo soy percibido por el mundo exterior".

"Será mi primer año en la Fórmula 1. Me gustaría inspirar respeto a través de mi desempeño y no a través de lo que digo en la televisión".

"Seguiré siendo el mismo de antes, en este sentido, nada cambiará."

"Después de la carrera de Monza, todo tipo de personas de repente vinieron a mi casa y querían algo de mí. Tengo que protegerme de eso", concluyó el futuro compañero de equipo de Yuki, Tsunoda, en AlphaTauri.