Redacción GPFans

Miércoles 4 Enero 2023 11:08

Williams tiene una rica historia en la Fórmula 1 y se encuentra entre los cinco mejores constructores con la mayor cantidad de victorias en el deporte (114 victorias). En los últimos años, sin embargo, el equipo se ha encontrado principalmente en la retaguardia. ¿Hay perspectivas de futuro en Williams?

Williams, como tantos constructores, a menudo tuvo que dejar la victoria a Ferrari en los primeros años de la Fórmula 1. En el caso de Williams, esto se debió principalmente a que aún no estaba activo en el deporte en ese momento.

Después de que McLaren y Lotus, entre otros, demostraran que se podía vencer a Ferrari, Williams fundó un equipo de Fórmula 1 en 1977. Pronto los éxitos comenzaron a llegar. El primer campeonato tanto de pilotos como de constructores fue en 1980 cuando Alan Jones ganó el campeonato. Williams luego se asoció con Ford y rompió el hielo. Después de eso fue rápido.

En 1982 Keke Rosberg se proclamó campeón del mundo en representación de Williams, mientras que en 1987 Nelson Piquet lo ganó con un Williams (en asociación con Honda) para unirse para convertirse en campeón mundial. En 1992 (Nigel Mansell), 1993 (Alain Prost), 1996 (Damon Hill) y 1997 (Jacques Villeneuve) también se proclamaron campeones del mundo.

Estos cuatro títulos fueron todos en colaboración con el proveedor Renault. Sin embargo, ese también fue el último título ganado por Williams tanto en el Campeonato de Pilotos como en el de Constructores.

El equipo ganó el Campeonato de Constructores en 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997. Después de 1997, no hubo más títulos para Williams.

2000 y 2010

Williams aún obtendría alguna que otra victoria en Grandes Premios durante estos años, pero la última victoria fue hace tiempo: el Gran Premio de España en 2012 con Pastor Maldonado.

Hasta el día de hoy, es la última victoria de Williams en una carrera. Tanto en la década de 2000 como entre 2010 y 2019, Williams terminó tercero en la categoría de constructores dos veces. Esto fue en 2000, 2001, 2014 y 2015. Los períodos intermedios ya fueron difíciles, pero desde el tercer lugar en 2015, el equipo solo ha caído más.

2020, 2021 y 2022

Durante las últimas tres temporadas, Williams ha terminado décimo, octavo y décimo en el Campeonato de Constructores y su mejor resultado fue el segundo puesto en el Gran Premio de Bélgica (George Russell).

Además, ocasionalmente se colaron a los 10 primeros lugares, pero casi se pueden contar con los dedos de una mano. Desde entonces, se ha tratado principalmente de los eventos que tienen lugar fuera de la pista cuando se habla de Williams.

Por ejemplo, la familia Williams decidió vender el equipo de F1 a Dorilton Capital. Esto sucedió en agosto de 2020. Desde entonces, no ha cambiado mucho en Williams, incluso con las nuevas regulaciones en 2022. De hecho; el futuro solo se ha vuelto más incierto.

Capito

Esto se debe principalmente a la partida de algunas figuras importantes. En un momento en que el mercado de jefes de equipo estaba repentinamente en auge, se anunció que el jefe de equipo, Jost Capito, no regresaría en 2023 y el director técnico Fancois-Xavier Demaison también se fue.

Como resultado, Williams actualmente no tiene a nadie en dos posiciones importantes en el equipo. Ambos señores no consiguieron que el equipo volviera al sub-top. La pregunta ahora es principalmente quiénes serán los reemplazos, algo de lo que aún no se sabe nada, pero sobre todo si hay alguna perspectiva de futuro.

Futuro

Si hay algo positivo a lo que Williams puede aferrarse, es por mucho el equipo que tendrá la mayor cantidad de tiempo de prueba en 2023 para preparar adecuadamente el auto para 2023 y más allá de la temporada para mejorar.

Además, el motor Mercedes ha demostrado ser muy fiable en 2022, algo de lo que también se beneficia Williams, y el equipo también se beneficia de las nuevas regulaciones que la FIA introducirá en 2023.

La velocidad de desarrollo del equipo actual no ha demostrado ser especialmente rápida y ha habido más retrocesos que avances durante tres temporadas. Los fanáticos de Williams se preguntarán en voz alta si el equipo podrá volver alguna vez al nivel de los años 80 y 90.