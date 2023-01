Redacción GPFans

Miércoles 4 Enero 2023 05:46 - Actualizada: 05:46

Fernando Alonso piensa en dejar de correr, pero no sucederá pronto. Piensa que mientras siga disfrutando de lo que hace en la pista, entonces hay motivos para verlo tras el volante.

El español ya tuvo una pausa de la Fórmula 1 entre 2019 y 2020, cuando consideró que las reglas no permitían que hubiera nuevos contendientes al título.

Volvió en 2021 pensando que podía ser distinto y finalmente en 2022 se aprobaron cambios en las normas con este fin. Piensa que ha vuelto a ser el de antes y por lo tanto lo pasa bien.

Pero si deja de gozar de cada competencia, entonces tomará la decisión que sus fanáticos no desean que tome: el retiro definitivo.

"Como dije, (en 2021) tal vez no estuve al 100%. Si hago algunas temporadas así, incluso si actúo desde afuera, está bien, pero no me siento feliz, tal vez me detendría", aseguró el piloto en charla con medios entre los que estuvo GPFans.

"De dos a tres años"

A sus 41 años es el conductor más veterano de la parrilla y asume que puede aportar mucho en Aston Martin. ¿Cuándo cambiaría esto? En 2025 o 2026.

"Me siento muy orgulloso. Continuaré sean cuales sean los resultados porque sé lo que puedo dar al equipo.

“De dos a tres años, seguro”, sentenció sobre su final en el Gran Circo.

Información adicional de Sam Hall