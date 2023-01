Redacción GPFans

Martes 3 Enero 2023 08:13

Max Verstappen dice que no sabe por qué él y Lewis Hamilton chocaron varias veces en las últimas dos temporadas. Se pregunta en voz alta si podría tener que ver con la diferencia generacional.

Max reconoció que en la temporada que recién terminó tuvo algunas peleas, pero que nunca le pegó a otro piloto, así que no sabe qué ha pasado con Lewis.

"Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero con todos los que he peleado este año han sido duelos duros y agresivos y nunca hemos conectado realmente. Con Lewis es una historia diferente de alguna manera, y honestamente no entiendo por qué", comentó en charla con Autosport.

El año pasado, los dos se pusieron en contacto en el Gran Premio de Brasil, a pesar de que ambos campeonatos ya estaban decididos.

"Este año no hemos tenido tantas peleas, pero en Brasil nos conectamos. Esa no era mi intención, pero estaba culpado. No pensé que eso fuera justo", reclamó.

Ellos libraron una pelea muy acalorada por el Campeonato Mundial en 2021, con el duelo en la pista que terminó en lágrimas varias veces. En total chocaron cinco veces, con los fines de semana de carrera en Imola y Azerbaiyán a la cabeza.

¿Será generacional?

El neerlandés piensa que podría tratarse de un asunto de edades. Considera que los pilotos más jóvenes no son tan agresivos entre ellos.

"Podría vivir con eso si fuera un incidente de carrera Pero... no entiendo. Tal vez tenga algo que ver con la generación: que nos entendemos mejor, que corremos más amablemente entre nosotros.

"No entiendo. Pero no me siento como si estuviera haciendo algo diferente con Lewis o con los otros pilotos en términos de cómo corremos", insistió.

Cuando se le preguntó por qué siente que tiene que tener cuidado con lo que dice, avisó que en el Reino Unido suelen ser duros con él.

"Porque en Inglaterra esto puede ser recibido como una crítica muy rápidamente. Y luego me piden cuentas.

"Siempre respeto mucho a Lewis por lo que ha logrado en el deporte, pero es por eso que no entiendo por qué no podemos correr como yo lo hago con los demás", concluyó.