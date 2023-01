Redacción GPFans

Lunes 2 Enero 2023 11:27

Lewis Hamilton cree que "preferiría dejar las carreras" si ya no pudiera hablar libre y abiertamente sobre temas comunes y delicados que preocupan a todo el mundo.

Esta declaración viene en respuesta a las nuevas regulaciones de la FIA, lo que significa que los conductores solo pueden comentar sobre los temas que el organismo apruebe.

Hamilton pretendía ganar su octavo título mundial en 2022, después de perder su en Abu Dhabi a fines de 2021. Tras un periodo de descanso, el británico volvió a principios de febrero para volver a competir con Mercedes en 2022.

En 2022, gracias a la marsopa y la búsqueda de soluciones, no llegó a pelear por el primer lugar. En cambio se mantuvo mayormente activo fuera del trabajo, teniendo varias conversaciones delicadas sobre la comunidad y temas populares y especialmente actuales.

"Definitivamente he visto mucho crecimiento en mí mismo en los últimos años, pero 2020 fue muy impresionante en lo que respecta a mi espíritu y lo fuerte que me sentí, para ponerme de pie y ser abierto con él. No importa cuál sea el resultado o si hago infeliz a la gente.

"Es solo que sabes que hay cosas que deben decirse y hacerse porque hay muchas personas que están luchando. Prefiero dejar de competir y hacer eso y defender a la gente que seguir haciendo lo que estaba haciendo", aseguró al New York Times.

"Debemos seguir charlando"

El piloto de Mercedes, Hamilton, dice que es fundamental seguir hablando de cosas incómodas porque es la única manera de que la realidad cambie.

"Si no tengo estas conversaciones con la gente, si no menciono estas conversaciones difíciles, no necesariamente serán discutidas o abordadas. Puede que no se ponga ninguna energía en crear más inclusión.

"Tener esas conversaciones y lo que significa y lo positivo que puede ser para todos lleva tiempo. Es una tarea constante tener conversaciones", apuntó.