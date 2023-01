Redacción GPFans

Lunes 2 Enero 2023 08:25

Carlos Sainz ya piensa en el 2023 con Ferrari y ya charló con Fred Vasseur, el nuevo jefe del equipo.

Además, contó que ya conoce su nuevo monoplaza, que sigue desarrollándose de cara a la siguiente campaña, pero prefiere no opinar al respecto.

“Claro que he hablado con Fred. Y el coche de 2023 sí que lo he visto. Lo llevo siguiendo desde hace varios meses.

"Queda poco, ya realmente queda poco para la temporada. ¿Si es la temporada adecuada? Sí, sí, pero yo hasta que no veo a los otros coches en pista no digo lo que pienso", avisó en el primer día de actividades del Rally Dakar.

El español acabó quinto en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 2022 y ahora intentará superar este logro y además, meterse de lleno a la pelea por ser campeón.

"Me interesa el Dakar"

Por otra parte admitió que le atrae el Rally Dakar, más allá de que su papá está compitiendo ahí. En este 2023 por fin pudo seguirlo en vivo.

“Si estoy aquí es porque me gusta y me interesa, no solo porque esté mi padre corriendo, sino porque el Dakar es algo que llevo siguiendo ya desde que lo lleva haciendo mi padre, desde 2006 creo, así que ya han pasado 16 años, una barbaridad de tiempo que llevo siguiendo el Dakar.

Me apetecía venir. Siempre me pilla en unas fechas muy malas, que es la única semana del año que tengo para descansar y no viajar, y este año como que la temporada de F1 ha acabado antes, me reservé la del 1 de enero para ir al Dakar”, explicó.

Sin embargo, no sabe si va a ser parte de la competencia algún día. Por ahora lo descarta.

“Seguro que en este momento, no. Estoy demasiado ocupado con mi vida, como ya sabéis. Pero en el futuro, nunca se sabe. Es una carrera que me gusta mucho”, añadió.