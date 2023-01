Autosport realizó su tradicional ranking de mejores momentos y actuaciones de la temporada, y en esta ocasión uno de los galardonados fue ni mas ni menos que Fernando Alonso

Alonso se llevó el premio de la mejor actuación del año en una carrera, al lograr el séptimo lugar en de manera impensada en el Circuito de las Américas en Austin, donde también estuvo a punto de tener un accidente de proporciones mayores y aún así remontar para poder quedar dentro del Top 10.

Alonso gets air in Austin! 😱



See where Fernando's fly-drive features in our countdown of the season's most dramatic moments 🍿#F1