Ian Parkes & Remy Ramjiawan

Miércoles 28 Diciembre 2022 09:05

Lewis Hamilton admitió que ocasionalmente siente como un fracaso sus esfuerzos por luchar contra la desigualdad y mejorar la diversidad en la Fórmula 1.

El piloto de Mercedes ha sido una inspiración en los últimos años para crear conciencia sobre estos temas, en particular mediante la creación de proyectos como la Comisión Hamilton y Mission 44, y desempeñando un papel integral en el programa Accelerate 25.

Sin embargo, el siete veces campeón de Fórmula 1 admite que solo puede dar mucho de sí mismo y que a menudo siente que tiene una batalla cuesta arriba.

"Diría que he quitado las capas lentamente en los últimos años, pero no es fácil hacerlo cuando estás en el centro de atención.

"Realmente no es fácil crecer tanto en el centro de atención. Cometes tantos errores", admitió en una entrevista reciente con The New York Times.

Lewis reconoció que a veces piensa que todos los problemas son mucho más fuertes que él y que eso lo frustra.

"Nada te prepara para este viaje. Hay días en los que siento que no estoy haciendo lo suficiente, días en los que siento que no tengo que hacer más, y luego hay días en los que siento que estoy subestimando a la gente, porque el problema está en todas partes. Es mucho más grande que yo.

"Tengo que seguir recordándome a mí mismo que debo seguir en el camino, seguir haciendo lo que estoy haciendo", detalló.

Conversaciones difíciles

Hamilton comenzó su campaña en 2020 después de la muerte de George Floyd en mayo de ese año. Floyd, que era negro, murió a manos de un policía de Minneapolis, Estados Unidos.

Eso lo llevó a arrodillarse antes de los Grandes Premios y la Fórmula 1 lanzó la iniciativa #WeRaceAsOne. Aunque se han hecho cambios desde entonces, sabe que hay más trabajo por hacer, pero sigue siendo una batalla.

"Si no tengo estas conversaciones difíciles con las personas, no se discuten ni se abordan, o las organizaciones no están dedicando energía a crear una mayor inclusión.

"Se necesita tiempo para tener esas conversaciones y ver qué significan y qué tan positivo puede ser para cualquiera. Es una tarea constante alimentarlos", agregó.